بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة بينما تتأثر مناطق الغرب يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الخميس مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-26) مْ ،وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق حيث أ تتراوح مابين (30- 36) مْ ثم تنخفض يوم الخميس .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية تنشط بوم الخميس مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(17- 22) مْ وتصل الى (29) مْ على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب فى إثارة الأتربة والرمال وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-35) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 31) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:57)