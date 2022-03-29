أخبار ليبيا 24

أُعلن في القاهرة، عن إقامة مؤتمر دولي للبناء والتشييد في ليبيا خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو المقبل في مدينة بنغازي. بمشاركة شركات مصرية راغبة في إعادة إعمار ليبيا، وبحضور ممثلي مجتمع الأعمال من ليبيا ومصر.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. خاصة بعد توقيع الحكومة المصرية عددًا من اتفاقيات التعاون الاقتصادية وعقود تنفيذية مع الجانب الليبي للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا. في العديد من المجالات من بينها النقل والمواصلات، والبنية التحتية، والبناء والتشييد، والكهرباء والطاقة، والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، وغيرها.

مجتمع الأعمال الليبي

ومن المقرر أن يضم المؤتمر الدولي للبناء والتشييد نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الليبي والقطاع الرسمي. مع لفيفٍ من مجتمع الأعمال المصري، والغرف التجارية والصناعية، والمكاتب الاستشارية الهندسية. والإدارية والمالية وتمثيل قوي لقطاع المقاولات والتطوير العقاري ومنتجي مواد البناء.

وأكد أشرف عبد الرحيم، المدير التنفيذي للمعرض الدولي للبناء والتشييد، في بيان، أهمية التعاون المصري الليبي. خاصة أن الموقع الجغرافي وتنوع الموارد البشرية والمواد الأولية والخبرات المتراكمة للجانبين المصري والليبي. يبرهن على أنه يمكن تبادل المنافع ويُعزز خطواتنا نحو المستقبل.

نوع وحجم الاحتياجات

وأضاف عبد الرحيم أن الملتقى التمهيدي شهد الإجابة عن العديد من التساؤلات عن الخطط الموضوعة لإعادة إعمار ليبيا. وكشف عن نوع وحجم الاحتياجات سواء العاجلة أو المخطط لها على المدى القصير أو طويل الأجل.

وضم الوفد الليبي الذي التقى نقيب مهندسي مصر الأحد، إبراهيم محمد بوقرين مقرر لجنة إعادة استقرار بنغازي. وعضو لجنة إعادة استقرار درنة، وحسن الديباني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة. وعلاء الدين صالح النوال استشاري هيئة المشروعات الليبية، وأحمد الجهاني رئيس شركة الدليل لصناعة وتنظيم المعارض في ليبيا.

ولفت نقيب مهندسي مصر إلى استعداد النقابة تقديم أفضل الخبرات الهندسية والتعاون مع الجانب الليبي. وتعزيز التواصل مع نقابة المهندسين في ليبيا، وتنظيم دورات تدريبية لمهندسي الدولة الشقيقة.

وقال النبراوي: “لدينا كل الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة في إعادة إعمار ليبيا عمومًا وبنغازي ودرنة على وجه الخصوص”.

وأشار نقيب مهندسي مصر إلى أن الوفد الليبي وجّه الدعوة إلى نقابة المهندسين المصرية. للمشاركة في معرض التشييد والبناء المصرية في ليبيا خلال مايو القادم.