مكتب النائب العام يرصد مخالفات في مؤسستي الإصلاح والتأهيل طبرق ودرنة

نفذ رئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النـائب العام، تفتيشًا قضائيًا على مؤسستي الإصلاح والتأهيل طبرق – درنة؛ وذلك بالتعاون مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف طبرق.

وكشف التفتيش عن رصد افتقاد المؤسستين للاشتراطات المرعية، وضعف التجهيزات المادية اللازمة لتسيير العمل، وتجاهل تطبيق قواعد تصنيف النزلاء، خاصة ما يتعلق بضرورة توفير قاطع خاص بالنزيلات؛ كما أسفرت أعمال التفتيش عن التأكد من تراجع مستوى الرعاية الصحية.

وشملت التوصيات التي صدرت في ختام المهمة؛ ضرورة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدارة المؤسسات للإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمباني، توفير وسائل النقل المصممة لنقل النزلاء، وتدريب العاملين لغرض الرفع من كفايتهم؛ إضافة إلى تفعيل منظومة الإفراج المشروط؛ لتخفيف معدل اكتظاظ المؤسسات.

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