خارجية مصر: ندعم الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن موقف مصر ثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي، والحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية، سواء مجلس الأمن وبيان برلين 1 و2 وباريس وضرورة الوصول إلى انتخابات حرة وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية المرتزقة والميليشيات.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يظل تواصلنا مع كافة الأطراف لإذكاء التواصل والتفاهم للتوصل إلى حلول سياسية بعيدًا عن الصراع العسكري، وأيضًا تعزيز مؤسسات الشرعية المسؤولة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية وفقًا لقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الإطلاق بمسؤوليته في رعاية الشعب الليبي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تستمر في جهودها في الانتقال السلس والسلمي للسلطة تنفيذًا لقرار مجلس النواب في هذا الشأن، ومراعاة الحاجة للتفاهم بين الأطياف السياسية الليبية، كما توفر مصر ساحة للتفاهم وتقريب وجهات النظر، وتواصل مراعاة حقوق ومصلحة الشعب الليبي.