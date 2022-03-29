عميد بلدية كاباو يفتتح مشروع 3 آبار جديدة في المجابرة

افتتح عميد بلدية كاباو مشروع حفر وربط منطقة المجابرة واستكمال ثلاث آبار جديدة ودخولها، الثلاثاء إلى الخدمة، مع ربطها بمنظومة شبكة توصيل بطول ثلاثة كيلومترات وصولاً إلى خزان محطة المجابرة السفلية.

وشارك في تدشين المشروع، الذي جاء في إطار مشروع عودة الحياة، ودعمًا لملف المياه لجميع مناطق البلدية، أعضاء المجلس البلدي ومختاري المحلات، وأعيان منطقة المجابرة ومدير مكتب المياه بالمنطقة.

وجاءت هذه الخطوة في سياق العمل على توفير الاستعدادات اللازمة كافة قبل قدوم فصل الصيف الذي يشهد زيادة في معدلات استهلاك المياه.

وتوجّه المجلس البلدي بالشكر لمدير مكتب الإسكان والمرافق بنالوت عبد الحميد الحجام، وأعضاء المكتب، وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، لاسيما في ظل الظروف المتاحة واحتياج أهالي مناطق البلدية، مع اقتراب فصل الصيف.

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