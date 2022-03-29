“الأرصاد” تتوقع اعتدال الأجواء على مناطق الشمال.. وتقلبات في الغرب

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام القادمة بداية من الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون معتدلة نسبيا على مناطق الشمال، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة، بينما تتأثر مناطق الغرب يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار.

وفيما يتعلق برأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة، ذكر المركز أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الخميس مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين(20-26) مْ ،وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق حيث تتراوح ما بين (30- 36) مْ ثم تنخفض يوم الخميس.

وبخصوص الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده؛ ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وصباح يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية تنشط الخميس مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 22) مْ وتصل إلى (29) مْ على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا اعتبارًا من يوم الأربعاء على غالبية المناطق .

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين (28-35) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الأربعاء.

وبشأن الكفرة- السرير- تازربو، ستكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 31) مْ.

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