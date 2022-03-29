عاجل ليبيا الان

الارصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ للحرارة غداً على هذه المناطق

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح مابين ( 20 – 26 ) مْ ، بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الوسط و الجنوب وتتراوح مابين ( 30 – 34 ) مْ .

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتراوح على أغلب المناطق مابين ( 30 – 36 ) مْ ، ورياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة أحياناٍ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ويمتد تأثير هذه التقلبات لتشمل يوم الخميس مناطق شرق ليبيا فيما تتحسن الأجواء تدريجياً على مناطق الغرب. والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك