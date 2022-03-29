المفوضية: سنعمل على رصد أشكال العنف الانتخابي ضد المرأة

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسة حوارية عبر تقنية زوم حول مناقشة المنهجيات وخطة العمل لرصد العنف ضد المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الانتخابية وبمشاركة عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب والمسؤول عن ملف دعم المرأة فيها وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية وفي ليبيا (UNDP)”.

وشهدت الجلسة تقديم عروض توضيحية ومداخلات أبرزت أشكال العنف الانتخابي ضد المرأة، وسبل دعم الإدارات الانتخابية في وضع خارطة لرصد العنف الالكتروني وقياسه واتخاذ الإجراءات حياله.

وأكدت حلب، أن المفوضية ستعمل من خلال المنصات المتخصصة وشركائها على وضع قاعدة بيانات قوية لرصد المخالفات الانتخابية والعنف الموجه ضد المرأة على وجه الخصوص ووضع آليات للحد منه، وذلك لتعزيز وتوفير الحماية للمرأة من العقبات التي تواجه مشاركتها في الانتخابات.