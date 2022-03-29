شرطة بوعطني تضبط فلسطينيًا يحمل تعريفًا مزورًا للقوات الخاصة ومطلوب في قضايا

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني نجح في القبض على شخص فلسطيني الجنسية بحوزته تعريف مزور يخص القوات الخاصة ومطلوب لدى النيابة على ذمة قضايا سلب وإيذاء بقوة السلاح.

وأوضحت أنه عقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات عن شخص فلسطيني الجنسية يُدعى أ.م.ر. من مواليد 1999 من سكان القرية مطلوب لدى النيابة العامة.

وأكدت المديرية أن المتهم صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة عدة قضايا منها الرماية على المواطن س.م .خ بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف مما تسبب له بعاهة مستديمة (عرج).

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب على ذمة قضة حرق منزل مواطن بمنطقة بوعطني (القرية) حيث أفادت التحريات برجوعه لمنطقة القرية وتجواله داخل المنطقة على متن مركبة آلية هيونداي عدسة اللون ازرق (سمائي).

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر.

ولفتت إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات لمنطقة القرية وعقب ورود معلومات تفيد أن الشخص المطلوب مُختبئ بمنزل أخيه وبمراقبة المنزل لعدة أيام وعند مشاهدته تم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والانتقال به إلى المركز.

ولفتت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه من تُهم وأفاد أيضا أنه ينتحل شخصية أحد أفراد القوات الخاصة ويتجول بتعريف مزور وكان يستخدم هذا التعريف في تنفيذ عمليات السطو والسلب من المواطنين.

وذكرت المديرية أنه أفاد أيضا أن سبب هروبه من منطقة القرية في وقت سابق أنه كان أحد أفراد تشكيل عصابي خطير وتم ضبط كل أفراد هذا التشكيل في وقت سابق من قبل قسم التحريات العامة.