انتقال مرتزقة سوريين إلى تركيا استعدادا لدخول ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا سمحت لمرتزقة سوريين بالعودة من ليبيا إلى سوريا، بعد تعليق عمليات تدوير للمرتزقة في ليبيا قبل أربعة أسابيع.

وقد سمحت القوات التركية بعودة عشرة مرتزقة من كل فصيل يعانون من أمراض وإصابات مزمنة، حيث وصل 200 مرتزق إلى مناطق بريف حلب الشمالي، الأحد 17 مارس.

وعلاوة على ذلك، غادرت دفعة من المرتزقة ريف حلب إلى تركيا في 26 مارس الجاري؛ استعدادًا للتوجه نحو ليبيا.

وذكرت مصادر المرصد السوري، في 10 مارس، أن الحكومة التركية دفعت رواتب الأشهر الأربعة الماضية لمرتزقة فصائل الجيش الوطني المتواجدين في ليبيا والذين عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، ودفعت 1,200 دولار للمرتزقة في ليبيا، و14 ألف ليرة تركية، لمرتزقة الدفعة الأخيرة التي عادت إلى سوريا.

وفي 17 فبراير، أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة من المرتزقة السوريين حزمت أمتعتها؛ تمهيدًا لنقلها إلى ليبيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، أن قرابة 150 مقاتلاً من لواء “محمد الفاتح” الذي ينشط تحت لواء “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا توجهوا باتجاه تركيا عبر معبر حوار كيليس بريف حلب الشمالي؛ تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا بعد ذلك، إضافة إلى عودة دفعة أخرى قوامها 150 مرتزقة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا.

وسيحصل المرتزقة السوريون المقرر مغادرتهم إلى ليبيا الثلاثاء على رواتب شهرية قدرها 300 دولار، أي ما يعادل 4,000 ليرة تركية في عفرين عبر وكيل، فيما ستخصم المصاريف الشخصية من تلك الرواتب.

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