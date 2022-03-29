وزير الطيران يؤدي اليمين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدى وزير الطيران المدني هشام عبدالله ابوشكيوات اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح اليوم الثلاثاء ليُباشر مهام عمله .

وكان عدد من وزراء الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقتًا لاحق بمكتبه في مدينة القبة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أدى اليمين الدستورية كل من:

الخارجية حافظ قدور.

الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد

الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس

الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر

وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود

وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.

وكان رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون. ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.