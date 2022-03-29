وكيل وزارة الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقييم الأداء

ترأس وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي الاجتماع الأول للجنة العليا لتقييم الأداء، للتباحث حول المهام الموكلة لها بموجب قرار تشكيلها.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تتولى اللجنة الاطلاع على كافة الأنظمة التي تخضع لها وزارة الصحة بما فيها الهيكل التنظيمي للتقسيمات الرئيسية، وكذلك التنظيم الداخلي، واللوائح الصادرة عن جهات الاختصاص، فضلًا عن المفاضلة بين المرشحين لشغل وظائف القيادات الادارية بديوان الوزارة والجهات التابعة لها بما في ذلك المراكز الطبية، والمستشفيات بمختلف مستوياتها، إلى جانب تقديم التقارير الدورية لنشاطات اللجنة للسيد الوكيل.