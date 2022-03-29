الدقيق يقود «موجة الغلاء» في طرابلس.. والأرز والبيض يكسران القاعدة

سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات جديدة في العاصمة طرابلس بالتزامن مع موجة غلاء تضرب البلاد قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وتصدرت أسعار الدقيق قائمة الارتفاعات بقيمة 18 دينارًا، في حين كسر سعر الأرز والبيض موجة صعود الأسعار بانخفاضات غير متوقعة.

ورصدت «بوابة الوسط» زيادة في لحم الأبقار بـ7 دنانير، ليرتفع سعر الكيلو إلى 45 دينارًا مقابل 38 دينارًا، الشهر الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد صعد ليصل إلى ما بين 43 و47 دينارًا مقابل أسعار مارس التي تراوحت بين 32 و33 و35 دينارًا (حسب المناطق)، في حين ارتفع كيلو لحم القعود بفارق 7 دنانير ليسجل ما قيمته 35 دينارًا مقارنة بسعره السابق، البالغ 28 دينار، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 12 دينارًا مقابل أسعار الشهر الماضي التي تراوحت بين 8 و9 دنانير.

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وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، ارتفع سعر 25 كيلو دقيق إلى 56 دينارًا مقابل السعر السابق في شهر فبراير الماضي، البالغ 38 دينارًا، وصعد صندوق الطماطم إلى 38 دينارًا مقابل سعره السابق 24 دينارًا، وزاد سعر لتر زيت الطعام بواقع 4 دنانير ليصل إلى12 دينارًا مقابل 8 دنانير، وكيلو السكر إلى 3.5 دينار مقارنة بسعره السابق، البالغ دينارين اثنين. وفق ما رصده مراسل «بوابة الوسط».

لكن ووسط موجة الغلاء التي تجتاح طرابلس والمدن الليبية، كان اللافت هو انخفاض سعر الأرز إلى 3 دنانير مقابل السعر السابق، البالغ 6 دنانير، وكذلك انخفاض طبق البيض إلى أسعار تتراوح بين 11 و12 دينارًا مقابل السعر السابق البالغ 16 دينار، وهو ما أرجعه تجار إلى ارتفاع الحرارة.

وطالت ارتفاعات موجة التضخم في أسعار السلع الأساسية معظم المدن الليبية، ويوم الأحد، تعهد وزير الاقتصاد والتجارة باتخاذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلية واستقرار أسعار السلع وضمان انسيابها وتوافرها للمستهلك، فيما طالب صندوق موازنة الأسعار بضرورة إعادة تفعيل دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، وينتظر متابعون للأسواق الليبية تفعيل الخطوات التي دعت إليها الحكومة لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية، عندما أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بتخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة.