العرفي: يجب ألا يتعدى التدخل الخارجي مرحلة الوساطة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه “يجب ألا يتعدى التدخل الخارجي مرحلة الوساطة، فالمشكلة والحل ليبيان، موضحاً أن المشكلة الحقيقة تكمّن في عدم تسليم الدبيبة للسلطة.

وقال «العرفي»، في تصريح لشبكة لام، إنه يرحب بـ “الوساطات الدولية لحل أزمة السلطة التنفيذية في البلاد” مشدداً على “ضرورة التعامل مع هذه الوساطات بمبدأ احترام السيادة الليبية دون فرض أي تعليمات”.

وأشار إلى أنه “بعد تمسك الدبيبة بالسلطة وعدم تسليمها للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أصبح مطلوبًا من الشركاء الدوليين، و الإقليميين والمتدخلين في الشأن الليبي، أن يلعبوا دور الوسيط في المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر”.

وعلق «العرفي»، على الأنباء المتداولة حول وجود مقترح مصري لحل أزمة السلطة التنفيذية، قائلًا: “إنه مطلوب ومرحب من الدولة المصرية أن تكون جزءًا من الحل وليس المشكلة”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري محمد آل ثاني، أكدا أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك على ضرورة دعم المسار السياسي الليبي والمحافظة على وحدة واستقرار البلاد