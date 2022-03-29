تقرير إخباري: مهاجرات غير شرعيات تحولت أحلامهن لكوابيس ممارسة الدعارة في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته منظمة الهجرة الدولية تجربة إحدى المهاجرات غير الشرعيات من نيجيريا توجهت إلى ليبيا عام 2016 أملًا في الوصول لأوروبا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد وصفت من خلالها المهاجرة غير الشرعية الحياة في ليبيا بغير السهلة على الإطلاق، لوجود معاناة وضرب واغتصاب وبغاء من قبل مهربي البشر، فقد ذهبت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وعادت ومعها طفلة، مشيرة إلى طردها من قبل ذويها في نيجيريا لأنهم أنفقوا عليها المال من دون فائدة.

وقالت المهاجرة غير الشرعية إنها في حيرة من أمرها حاليًا بشأن اتخاذ قرار العودة إلى ليبيا أو الذهاب إلى أي مكان، فيما قالت مهاجرة أخرى أن حلمها بالوصول إلى ألمانيا في العام 2018 انتهى على الأراضي الليبية باجبارها من قبل المهربين للعمل في الدعارة لمدة عام ونصف.

ترجمة المرصد – خاص

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