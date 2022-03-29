فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (29/03/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير

وحذر المركز من ريح شلوق نشط على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت يوم الغد تصل سرعته الي (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شلوق على الساحل من زوارة الي طرابلس وشرش يتحول تدريجيا إلى شلوق على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة وتصل الي (25) عقدة يوم الغد على الساحل من طرابلس الي سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش إلى براني على الساحل من رأس الأنوف إلى بنغازي وشرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سـرعته ما بين (05 – 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية مساء اليوم وصباح الغد على ساحل الجبل الأخضر .