أكاديمي ليبي في الترتيب الأول على مستوى جامعة أم القيوين الإماراتية

نجح الدكتور عبدالكريم الزياني، أستاذ الصحافة الإعلام الرقمي، في تصدر الترتيب الأول على مستوى جامعة أم القيوين، والترتيب الـ40 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك وفقا لنتائج تصنيف مؤشر «AD Scientific Index» العلمي لسنة 2022 لتقييم الأكاديميين والجامعات.

وتحصل الزياني على مستوى جميع التخصصات العلمية بدولة الامارات العربية المتحدة على الترتيب الـ1689، والترتيب 139.837 عربياً، والترتيب 617.253 عالمياً.

معيارا لانتشار البحث العلمي

واستند التصنيف في التقييم على الإنتاج العلمي للباحث خلال الخمس سنوات الأخيرة معتمدا على ثلاثة معايير، وهي (H INDEX)، و((i10 INDEX، و(CITATION)، وشملت النتائج 216 دولة، و15.165 جامعة، ويعد مؤشر «AD Scientific Index» مقياسا يعطي فكرة سريعة عن الإنتاج العلمي للباحث وجودة أبحاثه بناء على الاستشهادات لمنشوراته العلمية في باحث غوغل العلمي “Google Scholar”.

ويعتبر المؤشر، معيارا لمدى انتشار وأهمية البحث العلمي، وكلّما ارتفع هدا المؤشر، هذا يعني أنه تم الاستشهاد بمزيد من الأبحاث المنشورة؛ ومن يملك مؤشر 10 فهذا يعني أنه على الأقل 10 من أبحاثه قد تم الاستشهاد بها أكثر من 10 مرات، ولو كان المؤشر 100 فهذا يعني أنه على الأقل 100 من أبحاثه قد تم الاستشهاد بها أكثر من 100.

تاريخ طويل من النجاحات

وولد الدكتور الزياني، في طرابلس، في الـ20 من أغسطس 1971، وحصل على الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة Stendhal، Grenoble 3 فرنسا 2007. ثمّ التحق بكلية الفنون والإعلام بجامعة “الفاتح” سابقا -طرابلس حاليا- عمل بها حتى 2011.

وساهم في تأسيس قسم الإعلام بجامعة ناصر الأممية 2001، كما ساهم في تأسيس قسم الإعلام بجامعة المرقب بمدينة زليتن 2002 وشغل منصب نائب المدير التنفيذي لمشروع تطوير الهيئة العامة للإذاعات الجماهيرية والمشاريع المكملة لها التابع لمجلس الأمن الوطني الليبي 2008 كما عمل مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية 2009 وعُين مديرا لقناة البديل الفضائية الليبية (قناة حكومية) 2010 وعمل ضمن فريق الإعلام الخارجي الليبيّ سنة 2011.

أوسمة وتكريمات

وقد غادر الباحث الليبي إلى مملكة البحرين واشتغل فيها بالتدريس حيث عمل في جامعة البحرين عام 2012، بقسم الإعلام والسياحة والفنون حتى 2019 وانتقل بعدها للعمل في الجامعة الأهلية بمملكة البحرين 2020، ويعمل الزياني الآن أستاذا مشاركا بكلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين الإماراتية منذ 2021. واضطلع بدور عضو هيئة تحرير في مجلات علمية دولية محكمة عربية ودولية.

وأصدر الزياني أربعة كتب، كما حصل على عدّة أوسمة وتكريمات من جهات عديدة حيث تمّ تكريمه بوسام الإبداع، مركز الميدان للتدريب والاستشارات، ليبيا، 2014 كما تم تكريمه بوسام التفوق، الجمعية الوطنية لرعاية الشباب، ليبيا، 2008 وتحصّل على جائزة أفضل بحث علمي باللغة الإنجليزية في المؤتمر الدولي الاتصال والاعلام ICMC بجامعة أبو ظبي 2018 كما نشر أكثر من 35 دراسة علمية محكمة في مجال الإعلام والاتصال. وشارك بدراسات علمية في العديد من المؤتمرات الدولية المحكمة في مجال الإعلام وعلوم الاتصال في أمريكا وبريطانيا وإسبانيا واليونان ومصر والبحرين والأردن وتونس ولبنان والأمارات العربية المتّحدة.