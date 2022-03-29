ليبيا الان

الرخ ينفي وقوع اشتباكات في مدينة المرج ويؤكد أن الوضع هاديء

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – المرج

‏نفى مدير أمن المرج العقيد وهبي الرخ لصحيفة العنوان، الأخبار المتداولة حول وقوع اشتباكات في المدينة.

وأكد الرخ في تصريحه أن الوضع في المرج هادئ جدًا، مبديًا استغرابه من بعض الأخبار المنتشرة على الصفحات الممولة التي تدعي وقوع اشتباكات داخل المدينة.

وتساءل مدير أمن مديرية أمن المرج عقب توارد الأخبار بالخصوص قائلا :”لا أعلم عن أي “مرج” يتكلمون”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى وقوع اشتباكات مسلحة في المدينة بين كتائب تابعة للجيش الليبي وأن الوضع محتقن في المدينة.


Post Views:
84

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك