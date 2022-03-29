الرخ ينفي وقوع اشتباكات في مدينة المرج ويؤكد أن الوضع هاديء

العنوان – المرج

‏نفى مدير أمن ‎المرج العقيد وهبي الرخ لصحيفة العنوان، الأخبار المتداولة حول وقوع اشتباكات في المدينة.

وأكد الرخ في تصريحه أن الوضع في المرج هادئ جدًا، مبديًا استغرابه من بعض الأخبار المنتشرة على الصفحات الممولة التي تدعي وقوع اشتباكات داخل المدينة.

وتساءل مدير أمن مديرية أمن المرج عقب توارد الأخبار بالخصوص قائلا :”لا أعلم عن أي “مرج” يتكلمون”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى وقوع اشتباكات مسلحة في المدينة بين كتائب تابعة للجيش الليبي وأن الوضع محتقن في المدينة.