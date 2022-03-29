نهاية سعيدة لقصة البنغاليين المختطفين في ليبيا.. يعودان إلى بلدهما قريبا

انتهت قصة البنغاليين اللذين اختفيا في ليبيا بصورة سعيدة، حيث أعلنت السلطات البنغالية أن الصحافي زاهد الرحمن، والمهندس سيف تيبو؛ تسلمتهما السلطات الأمنية الليبية، بعد اختفاء أثرهما قبل أسبوع، وينتظر تسليمهما في القريب العاجل.

وتنتظر السلطات البنغالية في غضون الأيام المقبلة تسليم ليبيا الصحافي زاهد الرحمن، والمهندس سيف الإسلام تيبو بعد اختفاء أثرهما في ليبيا.

وفُقد الشخصان في العاصمة طرابلس، لكنهما الآن وبحسب صحف البنغالية؛ أصبحا في أمان لدى السلطات الليبية التي لم تعلن عن موعد أو كيفية الإفراج عنهما.

وكان الصحافي زاهد الرحمن المراسل الخاص لقناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة، قد ذهب إلى ليبيا في الحادي والعشرين من مارس ليختفي بعد يومين من وصوله، فيما أكد نجله فرحان عاصف رحمن الطالب الجامعي لصحيفة “ديلي ستار” أن وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة أبلغهم بأمر والده، قائلاً إن السلطات الليبية أكدت لسفارة بنغلاديش أن زاهد كان محتجزًا لديها، ونقل إلى مكان آمن.

وتم الإفراج كذلك عن الضابط الليبي محمد خالد الذي كان رفقة الثنائي البنغالي، ويقود السيارة التي تقلهما، ولم يتمكن مسؤولو السفارة في طرابلس من إجراء أي اتصال معه.

ووفقًا لمصادر عائلية؛ فقد وصل الصحافي زاهد في الثالث من مارس إلى لندن على متن رحلة الخطوط الجوية التركية، ومنها سافر إلى أيرلندا واسكتلندا ثم ليبيا في الحادي والعشرين من مارس الماضي، فيما سافر المهندس سيف الإسلام إلى ليبيا في ذات التوقيت، وأظهرت صور عدة التقطها بنفسه وجوده في العديد من الأماكن داخل ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، ويشير البلاغ الوارد إلى السفارة البنغالية إلى أن ثلاثتهم احتجزوا لدى وزارة الداخلية الليبية التي لم تصدر بيانًا توضح فيه تفاصيل الحادثة.

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