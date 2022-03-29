ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24

كشفت محققون أمميون أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا لا تزال مستمرة ما يعرقل انتقال البلاد إلى السلام والديموقراطية.

وأضاف المحققون أمس الإثنين أن هذه الانتهاكات تشمل جرائم محتملة ضد الإنسانية وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

وحذرت لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا. من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديموقراطية.

وقال رئيس اللجنة محمد أوجار. :”لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات. ولن تكون هناك ديموقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب”.

وأضاف أوجار :”كشفنا المزيد من الأدلة على أن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان يتعرض لها المعتقلون في ليبيا”.

وتابع :”أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو عام 2020. لن تعلق على التطورات السياسية في البلاد”.

وأكد أن اللجنة ركزت بشكل مكثف على الانتهاكات والجرائم التي يمكن على وجه الخصوص أن تعرقل انتقال ليبيا الى حالة السلم والديموقراطية وحكم القانون.

وقال رئيس اللجنة :”من وجهة نظرنا ثقافة الإفلات من العقاب التي تهيمن في أجزاء مختلفة من ليبيا تعيق هذا التحول”.