المنفي يبحث مع  السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة، مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد المنفي، بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

بدوره أشاد الرئيس المصري بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وجدد الرئيس السيسي، التأكيد على دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولاً للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين.