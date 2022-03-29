الرعيض: فرض الحكومة أسعار محددة على السلع الغذائية سيخلق سوقًا سوداء

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة وعضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن “المشكلة تكون في أول رمضان فقط، ولكن بعد ذلك يكون هناك كساد في السلع، وينخفض سعر البضاعة، ويتم بيعها بعد رمضان بالخسارة”.

وقال «الرعيض»، في تصريح صحفي، إنه”من حق المواطن الحصول على علاوة العائلة المُقرة بالقانون، وهنا نكون عملنا على تحسين قدرة المواطن على الشراء، وأنهينا الدين الذي على الحكومة”.

وأضاف أن “فرض الحكومة أسعار محددة على السلع الغذائية سيخلق سوقًا سوداء وسيتسبب في اختفاء بعض السلع”، مردفًا أن “الكثير من السلع انتهت صلاحيتها، خلال السنة الماضية، وتم بيعها بالخسارة، وهذا بسبب الركود”.

وتابع؛ أن “الأسعار التي وضعت لا تؤثر كثيرًا في السوق، فنحن نقول أن أسعار الطماطم بـ3 دينار، وأنا متأكد أنه لا توجد طماطم في العالم أقل من 15 دينار”.

وأردف «الرعيض»، “عندما نقول الطماطم بـ3 دينار، فنحن إما أغلقنا السوق أو تسببنا في اختفاء بضاعة، أو نطلب كلام غير منطقي، وعلينا إعطاء علاوة العائلة وجعل السوق حرة”.

وختم موضحًا أن “السوق يُكيف نفسه بنفسه، والمنافسة كبيرة بين التُجار لأن في ليبيا مسموح بالاستيراد للجميع ومن كل دول العالم”.