التكبالي: باشاغا يدرك أن اللجوء للقوة بات أمراً مرفوضاً

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي ، إن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا يدرك جيداً أن اللجوء للقوة بات أمراً مرفوضاً من أغلبية الليبيين وخصوصاً سكان العاصمة.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية أن باشاغا يسعى لتوظيف الوقت بشكل إيجابي ما بين التشاور مع قوى وأطراف محلية ودولية بما يخدم زحفه السلمي نحو العاصمة.

وذكر أن تحركات باشاغا تعتبر إيجابية في الوقت الراهن من خلال حرصه على التواصل واستقطاب الشارع عبر الزيارات التفقدية لبعض وزرائه أو ظهورهم إعلامياً.

وأوضح النائب أن خطوات حكومة الاستقرار تعتبر مؤقتة في ظل استمرار حكومة الوحدة الوطنية في إدارة السلطة؛ رغم استقالة بعض وزرائها وسجن آخرين منهم.