رصد 98 حالة حرجة بين مصابي كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا، الاثنين، ورصد 98 حالة حرجة.

وبحسب بيان المركز المنشور على صفحته في “فيس بوك”، الثلاثاء، فقد تماثل للشفاء 183 مصابًا، وتوفي ثلاثة آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 7,5% من إجمالي 677 عينة تم تحليلها، حيث ظهرت سلبية 626 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع حالتين في المنطقة الغربية، وحالة في المنطقة الشرقية.

وارتفع عدد الحالات المصابة المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألفًا و610 حالات، تشمل 5 آلاف و496 حالة نشطة، فيما تعافى 489 ألفًا و703 حالات، وسجلت البلاد 6,411 حالة وفاة.

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