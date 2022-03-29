مصادر خاصة: القاهرة تستضيف المنفي وصالح وحفتر وباشاغا لتمتين الجبهة الداخلية ودعم التوافق والاستقرار

أكدت مصادر خاصة أن القاهرة ستستضيف اليوم اجتماعا لعدد من الشخصيات السياسية الليبية الوازنة في مبادرة جديدة تحاول مصر طرحها للدفع باتجاه إنهاء الانقسام وبحث سبل تعزيز الحالة السياسية وتقليل التدخلات الخارجية في البلاد.

ووفق ذات المصادر فقد وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القاهرة، فيما سيصل تباعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا.

وأكدت المصادر أن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح، منبهة أن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا وتوحيد الجبهة الداخلية ودور المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.

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