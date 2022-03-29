تقارير إخبارية: من الممكن جعل ليبيا تعتمد على الطاقات المتجددة

سلطت 3 تقارير إخبارية الضوء على قطاع الطاقة في ليبيا المسؤول عن جانب كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إفريقيا ما يحتم التوجه للجانب المتجدد.

التقارير التي نشرتها وكالة أنباء “رويترز” وموقعًا “إيجبت إندبندنت” الإخباري المصري و “رينيوأبلز ناو” الاقتصادي البلغاري الناطقان بالإنجليزية تابعتهما “صحيفة المرصد”، أشارت إلى أن ليبيا لا تحصل على كفايتها من الكهرباء، ما يعني عدم جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأضافت التقارير: أن ليبيا تتمتع بأجواء مشمسة على مدار العام، ما يوفر إمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة التي تتطلب دعمًا دوليًا للاستفادة منها، في وقت يمكن فيه تركيب شبكات صغيرة في المناطق غير المتصلة بشكل جيد بشبكة الكهرباء لتوفير سبل العيش والوصول إلى الطاقة للمجتمعات ودعم التنمية المحلية.

وتابعت التقارير: أن هذا من شأنه أيضًا جعل الإمداد الكهربائي أكثر موثوقية مع استقلال الطاقة عن مسألة الاعتماد على واردات الوقود مثل الديزل الذي يستخدم حاليًا لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات ليبيا منها التي من الممكن أن تكون رائدة في مجال الطاقة الخضراء.

ونقلت التقارير عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر تأكيده استمرار تجهيز ليبيا بالطاقة الكهربائية من خلال آلية الربط فيما تبحث شركة “توتال” الفرنسية العملاقة مع الشركة العامة للكهرباء إطلاق مشروع لبناء محطة للطاقة الشمسية في البلاد.

وبينت التقارير أن المحادثات الجارية حاليا بين إدارتي الشركتين تتعلق بالترتيبات اللازمة لبدء المشروع الذي سيمكن ليبيا من تطوير 500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الكهروضوئية لتغذية شبكة الكهرباء المحلية بالطاقة، فضلًا عن تزويد المنشآت الصناعية في حقل نفط الواحة.