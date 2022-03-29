« شط الحرية » يراهن على استمرار التفوق في جزئه الرابع

رغم أن إنتاجه بدأ بإمكانيات جد ضعيفة وتكاليف بسيطة ، إلا أن النجاح الواسع للمسلسل جعل صفقة بيع جزئه الرابع لتنفرد قناة 2018 ببثه ، الأعلى في تاريخ الدراما الليبية بقيمة بلغت ثلاثة ملايين دينار ( حوالي 650 ألف دولار أمريكي )

و« شط الحرية »من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي ومن إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا ، وشارك في بطولته عدد من الفنانين الذين شكلوا ظاهرة فريدة من نوعها ، حيث جاؤوا من الخفاء الى الأضواء بسرعة قياسية ، ومن بينهم سليمان اللويطي وخالد ابريك نجم فرج وأحميدة حميد وعبد الهادي بوخريم وعادل بوشهبة وإبراهيم منصور وجمال الرقعي وعبد الباسط الفالح وغيرهم ، وفي فبراير الماضي ، وأثناء التصوير ، توفي أحد نجوم المسلسل وهو الممثل صالح الرقعي بعد معاناة من المرض ، وقد كان يقوم في الأجزاء السابقة بدور الأستاذ رفعت المدرس المصري بالمدرسة الوحيدة في منطقة”مقلب الشراب” النائية حيث تدور الأحداث

وكان الجزء الثالث قد فاز العام الماضي بأعلى تصويت بين المسلسلات والمنوعات والبرامج الرمضانية لموسم شهر رمضان 2021، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات لتتحصل على 89% من أصوات المشاركين في استفتاء أجرته بوابة افريقيا الإخبارية، وجاء في المرتبة الثانية مسلسل غسق، فيما حل ثالثا البرنامج الغنائي النجع.

ويراهن « شط الحرية » هذا العام على إستمرارية نجاحه وتفوقه الذي حققه خلال المواسم الماضية ، رغم ضعف الإمكانيات ، وهو ما يؤكد أن المشاهد الليبي لا يزال متسمكا بألوانه الشعبية التقليدية الأصيلة والقريبة من خصوصيات المجتمع