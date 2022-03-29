تطورات الوضع السياسي في ليبيا على مائدة مباحثات المنفي والسيسي

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء في القاهرة، تطرقت إلى تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشاد المنفي بعمق العلاقات، التي تربط البلدين والشعبين، مثمنًا دور الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

وأعرب السيسي عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع أطراف العملية السياسية كافة؛ من أجل تخطي الأزمة الراهنة.

وجدد الرئيس المصري التأكيد على دعم بلاده الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولا للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، بمشاركة جميع الليبيين.

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