استئناف عمليات زراعة القرنية في المستشفة الجامعي طرابلس بواقع 20 عملية أسبوعيا

استأنف أطباء قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس عمليات زراعة قرنية العين بالتعاون مع طبيب زائر بعد توقف استمر لأكثر من ثماني سنوات، وذلك في إطار التنسيق بين إدارة المستشفى والهيئة الوطنية لزراعة القرنية لتوطين العلاج بالداخل وتخفيف أعباء العلاج في الخارج.

ووفق رئيس قسم العيون الطبيب جمال بالناصر فإن العمليات مستمرة طوال العام بواقع 20 عملية أسبوعيا.

ودعا بالناصر مرضى القرنية إلى الحضور لعيادات العيون الخارجية بالمستشفى الجامعي طرابلس لإجراء الكشوفات اللازمة من قبل الأطباء المختصين لتقييم حالتهم ووضعهم في قوائم المستهدفين من الزراعة.

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