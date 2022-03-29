دكا تربيون: هذه تفاصيل اختفاء صحفي ومهندس من بنغلاديش بالعاصمة طرابلس

تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “دكا تربيون” البنغالية الناطقة بالإنجليزية لقضية اختفاء مهندس مغترب ومراسل صحفي من بنغلاديش في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، أكد العثور على مراسل قناة “أن تي في” البنغالية “زاهدور رحمن” والمهندس “سافول إسلام” وسائقهما الليبي محمد خالد في مركز احتجاز تم وصفه بالتابع لقوات الأمن في العاصمة طرابلس، بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان الـ3 خلال الأيام الماضية.

ونقل التقرير عن السفير البنغالي في ليبيا “أس أم شميم أوز زمان” تأكيده أن المناقشات جارية مع السلطات في العاصمة طرابلس لإعادة “رحمن” البالغ من العمر 48 عامًا، الذي ذهب إلى ليبيا في الـ21 من مارس الجاري و ”إسلام”، فيما لم يكشف عن سبب احتجازهما بعد.

ووفقًا للتقرير، فقد أفادت أسرة “رحمن” بتلقيها معلومات من مصادر مختلفة أن الأخير و “إسلام” وخالد تم احتجاز حريتهم في العاصمة طرابلس، مبينًا أن زوجة “رحمن” “تسليمة” تحدثت معه آخر مرة في الـ23 من مارس الجاري ومنذ ذلك الحين لم تستطع تتبعه، لأن هاتفه الخلوي مغلق.

وطالبت الزوجة من السلطات البنغالية التواصل مع سفارتها في ليبيا لمعرفة المزيد عن زوجها في وقت قال فيه السفير في البداية أنه ربما تم القبض على الـ3 من قبل مجموعة مسلحة لقيام “رحمن” بالتقاط الصور في أماكن مختلفة مع الإعراب عن القلق بشأنه.

وتابع التقرير: أن السائق خالد اتصل بأسرته من مكان وجوده ولذلك من المحتمل أن الـ3 لم يكونوا مع بعضهم البعض، في وقت قال فيه “زاهر العلم” رئيس تحرير القناة: “أبلغتنا سفارة بنغلاديش في ليبيا أنه على الرغم من عدم إمكانية الوصول إليهم بشكل مباشر فقد اتصل السائق الذي كان برفقتهم بعائلته وأخبرهم أنه بخير”.

وبحسب “العلم” فقد طلب رحمن إجازة لزيارة لندن ومن ثم ليبيا لرؤية المغتربين البنغاليين هناك، فيما بينت السلطات البنغالية أنه والمهندس برفقته بخير ويأملان المغادرة في أي وقت، رغم كون مكان وجودهما غير معروف ورغم تواصل الخارجية البنغالية مع السلطات الليبية لضمان سلامتهما وإنقاذهما.

ووفقًا للزوجة غادر رحمن إلى لندن على متن رحلة الخطوط الجوية التركية في الـ3 من مارس الجاري وخطط للسفر إلى أيرلندا واسكتلندا ومن ثم الوصول إلى ليبيا في الـ21 من ذات الشهر، إلا أنه توجه للأراضي الليبية قبل يوم بدعوة من السفارة البنغالية في العاصمة طرابلس.

وأوضح التقرير أن رحمن خرج بصحبة المهندس بعد لقاء مع السفير في الـ22 من مارس الجاري، وتم فقدان أثرهما منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى مشاهدته لآخر مرة في وقت مبكر من الظهيرة في ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس، فيما قال والد “إسلام”: إن اعتقال الـ2 يأتي لمبالغتهما في التقاط الصور بمنطقة تمنع ذلك.