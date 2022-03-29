السايح يبحث مع وزيرين من حكومة الدبيبة سبل إجراء “المحاكاة الانتخابية”

اجتمع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي،بحكومة الوحدة، لمتابعة التنسيق بين الحكومة والمفوضية في الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف.

وأوضحت منصة حكومتنا، في بيان على الفيسبوك، أنه خلال اللقاء “تم الاتفاق على عقد اجتماعات موسعة مع اللجنة الوزارية ووزارتي التربية والتعليم والداخلية بشأن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات في حال استلام القانون اللازم”.

وختم البيان موضحًا أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات البلدية وضرورة دعم المفوضية للوزارة للاستفادة من خبراتها في هذا المحفل من أجل إنجاحها والتنسيق لإجراء المحاكاة الانتخابية المزمع تنفيذها في مايو القادم، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل المفوضية على انتخابات برلمان الشباب وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.