استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني في السوق الرسمية

تباينت أسعار صرف العملات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية مقارنة بالأسعار المسجلة، أمس الإثنين.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 4.67 دينار خلال تعاملات الثلاثاء، فيما زاد اليورو قرشًا، مسجلًا 5.13 دينار، وارتفع الجنيه الاسترليني قرشين، مسجلًا 6.16 دينار، وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم.

وحافظت العملات العربية على الأسعار نفسها المسجلة أمس، إذ استقر كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي على مستوى 1.24 دينار و1.27 دينار، و 1.56 دينار، على التوالي. كما ظلت الليرة التركية دون تغيير عما سجلته أمس عند 0.31 دينار، واليوان الصيني 0.73 دينار.