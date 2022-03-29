خلال لقائه المنفي..السيسي يجدد دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

العنوان – القاهرة

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية.

وأكد السيسي على دعم بلاده لليبيا وصولاً للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين.

وأشاد بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، أشاد المنفي بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين، مشيراً إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا وجدد الرئيس السيسي، التأكيد

وبحث الجانبان تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.