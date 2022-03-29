الصور: مساع لتنفيذ استراتيجية تطوير عمل هيئة النيابة العامة

قال النائب العام الصديق الصور إنه يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتطوير عمل هيئة النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز تهيئة مناسبة لبيئة العمل في نيابات دائرة محكمة استئناف الخُمس وتوفير الإمكانيات اللازمة لتيسير العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الصور، الاثنين، مع المحامي العام في دائرة استئناف الخمس ورئيس نيابة ترهونة الابتدائية ومديري النيابات الجزئية وأعضائها بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية، حيث تم التطرق إلى العوائق التي حدت من فعالية سير العمل القضائي في سلك النيابة العامة، ومن بينها تدني مستوى أداء مأموري الضبط القضائي وعدم وجود التزام من قبلهم بشأن تنفيذ بعض الأوامر.

وأضاف الصور أنه تم الشروع بدعم حكومي في توفير التجهيزات الإلكترونية اللازمة لإطلاق نموذج أتمتة عمل هيئة النيابة العامة ورقمنته، إلى جانب إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام؛ للإسهام في التدريب الهادف إلى تعزيز القدرة الفنية والتشغيلية للإطاريْن القضائي والوظيفي.

كما وعد، خلال اللقاء الذي حضره رئيس محكمة ترهونة الابتدائية، وقضاة الإشراف في المحاكم الجزئية التابعة لها، ومجموعة من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام؛ بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردها الأعضاء و إيلائها الاهتمام اللازم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية