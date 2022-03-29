وزير الطيران المدني بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

أدى وزير الطيران المدني في حكومة الاستقرار، هشام عبدالله أبوشكيوات، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح اليوم الثلاثاء ليباشر مهام عمله.

وكان عدد من وزراء حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت لاحق بمكتبه في مدينة القبة.

وكان رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون، ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

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