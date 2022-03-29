تقرير اقتصادي: ليبيا على مشارف التوسع في نظام توصيل الطلبات إلكترونيًا

تناول تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي بموقع ومضة الإخباري الإقليمي الدمار الذي لحق باقتصاد ليبيا بسبب الصراعات والفوضى الممتدة منذ العام 2011.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، أوضح أن هذه العوامل تسببت ببقاء تدفق أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا حبرًا على ورق، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار النسبية التي تشهدها البلاد منذ العام الماضي لم تنهِ كفاحها في ظل آفاق اقتصادية راكدة.

وتحدث التقرير عن الاعتماد المفرط على صادرات النفط والغاز، ما أدى إلى انهيار الصناعات الأخرى وأضر بالنمو الاقتصادي العام وخلق فرص العمل، مؤكدًا انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى مريح نسبيا قدره 12 ألف دولار عام 2010 إلى 3 آلاف و700 دولار عام 2020.

وتابع التقرير: أن أرقام البنك الدولي تبين هذا الانخفاض البالغ 70% فيما تملك ليبيا نسبة نفاذ إلى شبكة الإنترنت العالمية تبلغ 75% متقدمة بذلك على الدول العربية المجاورة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى ظهور طفرة في عدد الشركات الناشئة في البلاد التي تم تأسيس العديد منها خلال الصراع.

وأضاف التقرير: أن الافتقار لوجود رأس المال الاستثماري وعدم توافر الموارد التقنية قادا لفشل العديد من هذه الشركات في الاستمرار في وقت تفتقر فيه ليبيا إلى ثقافة ريادة الأعمال، إذ تفضل الغالبية العظمى العمل في القطاع العام الذي يشهد توظيف ثلث الشعب الليبي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الليبيين يرفضون فكرة ريادة الأعمال التي لا توفر لهم مزايا الأمن الوظيفي في القطاع العام، مبينًا أن انخفاض رسوم شبكات الإنترنت بشكل كبير في ليبيا مهد لانتشار كبير للهواتف الذكية إلا أن تلبية الاحتياجات الأساسية لا يمكن أن يتم من خلال هذه الشبكات.

وبين التقرير أن دفع الفواتير أو استئجار سيارة أو حتى حجز الفنادق لا يمكن أن يتم عبر الإنترنت في ليبيا، ناقلًا عن عمار حميد مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة مقرها العاصمة طرابلس تأكيده وجود حالة التعطش الكبير للتكنولوجيا الرقمية التي تحاول الشركة معالجته في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأضاف حميد: أن طموح الشركة هو اختراق هذه القطاعات من قبل الإنترنت برؤية محددة لتصبح أول تطبيق فائق في ليبيا يجمع بين الخدمات المختلفة في إطار منصتها ويضم توصيل الطعام والبقالة والتجارة الإلكترونية فيما بلغ عدد المسجلين ربع مليون، ينشط 98 ألفًا منهم في العاصمة طرابلس.

وبحسب حميد فقد تم إنشاء الشركة في البداية على شكل منصة لتوصيل الطعام تماشيًا مع الطلب المتزايد على خدماتها للوجبات السريعة الناجم عن تفشي وباء كورونا، إذ تم ربط العملاء بـ 500 مطعم في العاصمة طرابلس لتتم لاحقًا عملية واسعة النطاق لخدمات توصيل البقالة.

وتابع حميد: أن 13 متجرًا و3 آلاف وحدة تخزين تم ربطها بالمنصة في العام 2021 ليتم استكمال توصيل 600 ألف طلب 100 ألف منها لتوصيل البقالة. مشيرًا إلى عمله قبل تأسيس الشركة في إدارة تسويق العديد من العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية ما مكنه من التواصل مع المستثمرين المحليين.

ووفقًا لحميد فقد حصلت الشركة الناشئة حتى الآن على مليونين ونصف المليون دولار بهدف تغذية التوسع في مدن أخرى في ليبيا مضيفا بالقول: ندرك جيدًا أن معظم الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع ما تزال تعاني من الربحية وتردد بعض الشيء في التحول إلى التجارة الإلكترونية.

وقال حميد: كان المستثمرون يشجعوننا على المغامرة في مجال التجارة الإلكترونية، وكما اتضح هناك حاجة كبيرة لمثل هذه الخدمات في السوق والآن نحن قادرون على توصيل 1200 طلب بقالة يوميًا، وأحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا لحاجة المستهلك إلى الوصول بشكل أفضل إلى مجموعة أكبر من المنتجات.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا على عكس البلدان الأخرى في الشرق الأوسط تفتقر إلى وجود محلات السوبر ماركت وسلاسل السوبر ماركت الكبيرة، إذ يتركز العدد القليل من مراكز التسوق الموجودة في المدن الكبرى وتمثل متاجر البقالة الصغيرة الجزء الأكبر من مبيعات السلع الاستهلاكية.

وأضاف التقرير أنه ونظرًا للقيود المفروضة على المساحات المادية لهذه المتاجر فإنها تميل إلى أن تكون مكتظة وقليلة التخزين في معظم الأوقات، وهو ما يرجع أساس إلى البنية التحتية المحرومة وسط اضطرابات الإمدادات المستمرة والوضع الأمني ​​غير المستقر وعلى وجه الخصوص على الحدود الجنوبية.

وبين التقرير أن ارتفاع معدل انتشار الإنترنت واستخدام الوسائط الاجتماعية جعل معظم البائعين عبر الإنترنت يعتمدون على منصات هذه الوسائط مثل “فيسبوك” و “واتساب” لبيع المنتجات والتفاعل مع العملاء فيما تؤثر أوجه القصور في لوجستيات المرحلة الأخيرة.

وأضاف التقرير: أن هذا يمكن تجار التجزئة من جني الأرباح وترك العميل غير راضٍ عن تجربة التسليم، في وقت تم فيه إنشاء الشركة لتلبية الحاجة الماسة إلى حل منظم قائم على التكنولوجيا للتخلص من قصور عمل متاجر التجارة الإلكترونية الصغيرة ومساعدتها على التواصل مع عملائها بطريقة أكثر كفاءة.

وقال حميد: البيع الاجتماعي هو سوق ضخم هنا، هناك ما يقرب من 7 إلى 10 آلاف طلبية يتم تقديمها يومي بالعاصمة طرابلس إلا أن تجار التجزئة يكافحون بشكل خطير بسبب عمليات التسليم اللوجيستية غير الفعالة، ما يتعين على شركات التوصيل السفر لمسافات شاسعة لتوفير الشحنات للعملاء خارج العاصمة.

وتابع حميد قائلًا: ونتيجة لذلك فإنهم يتأخرون عن الجدول الزمني لتسليم الطرود ما أدى لإلغاء الطلبات ومعدل إرجاع المنتجات بنحو 30% وإضافة لهيمنة الدفع النقدي عند التسليم إلى التوقعات الصعبة فقط فيما قدمت الشركة خدمة توصيل الطرود.

وأوضح حميد بالقول: تهدف الخدمة إلى بيع شركات التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع خطط لإطلاق سوق حيث يمكن لتجار التجزئة توصيل العملاء بتجار التجزئة عبر الإنترنت في وقت نعمل فيه مع 3 آلاف سائق أجرة مستقل.

وقال حميد: وفي سعينا لنصبح تطبيقًا فائقًا نخطط لتقديم خدمات النقل باستخدام شبكة السائقين الذين نعتمد عليها في توصيل الطعام والبقالة.