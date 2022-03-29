ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 March, 2022

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين .

وحسب النشرة فستكون الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح ما بين ( 20 – 26 ) مْ ، بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الوسط و الجنوب وتتراوح ما بين ( 30 – 34 ) مْ .

و تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتراوح على أغلب المناطق ما بين ( 30 – 36 ) مْ ، ورياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة أحياناٍ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، ويمتد تأثير هذه التقلبات لتشمل يوم الخميس مناطق شرق ليبيا فيما تتحسن الأجواء تدريجياً على مناطق الغرب