إقتصاد تصريف الاعمال: من المهم تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهات الأزمات العالمية

ليبيا – افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية، رفقة نائب رئيس الوزراء حسين القطراني على أرض معرض طرابلس الدولي.

وزير الاقتصاد أكد خلال الافتتاح على أهمية تنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تساهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية ذات جودة عالية، مما يحقق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور كافة القطاعات في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهات الازمات العالمية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

وحضر فعاليات الافتتاح وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير معرض طرابلس الدولي ورجال الاعمال والبعثات الدبلوماسية لدى دولة ليبيا ولفيف من الخبراء والمهتمين.

كما يشهد معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية الذي تنظم فعاليات خلال الفترة 28 – 31 مارس 2022 م مشاركة 160 شركة متخصصة في صناعات المعدات والمستلزمات الزراعية والصناعات الغذائية.

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