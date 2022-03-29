المصرف التجاري بالعزيزية يوزع سيولة نقدية بسقف 5 آلاف دينار

يواصل مصرف التجاري الوطني فرع العزيزية توزيع السيولة النقدية على زبائنه بسقف سحب 5 آلاف دينار، حيث أفاد رئيس قسم الحسابات الجارية بالمصرف، في تصريح لـ “218”، أن السيولة النقدية متوفرة لزبائن الفرع طيلة شهر رمضان المبارك، ضمن الخطة التي وضعتها إدارة الفرع للتقليل من الازدحام.

وخصصت إدارة الفرع يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لعملية سحب السيولة النقدية للنساء، فيما حددت يومي الاثنين والخميس للرجال على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع مخصص للمعاملات الداخلية الخاصة بزبائن الفرع.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدد من المصارف التجارية صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والممولة من الخزانة العامة عن شهر فبراير ومارس، بالتزامن مع صرف منحة الأبناء عن ثلاثة أشهر لصالح مستحقيها.

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