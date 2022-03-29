الرئيس المصري يشدد بضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد مؤسسات البلاد

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق إطار دستوري في أقرب فرصة ممكن لإنهاء الأزمة الليبية، مشددا بضرورة توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية لتجاوز الأزمة الراهنة.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استعراض الطرفان جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، فيما أشاد المنفى بالجهود المصرية الداعمة للسلام وعمق العلاقات التي تربط البلدين.