الحرس البلدي: لاحظنا زيادة مطمئنة في المواد الغذائية بعد قرار تحديد الأسعار

أكد مدير المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، أن قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتحديد أسعار السلع الغذائية عُمّم على كل فروع الجهاز.

وقال «القيلوشي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن جهاز الحرس البلدي شرع في متابعة الأسواق والمحلات التجارية، وأن المراقبة بدأت من الحد الأعلى للسلع.

واضاف، «لاحظنا انتعاشا وزيادة مطمئنة في كميات المواد الغذائية المعروضة ووصول كميات وافية من السلع إلى الموانئ الليبية».

ومن جانب آخر، أكد الخبير اقتصادي، أحمد أبولسين، مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية، أن “مصرف ليبيا المركزي أعلن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية العام الماضي إلى 4.2%، ولا يوجد تحرك حكومي لتوفير مخزون كاف”.

وقال «أبولسين» في تصريح صحفي، إن “نصف سكان ليبيا بحاجة إلى مساعدات ماليّة لمواجهة غلاء السلع والخدمات”.

وأوضح أن “الحكومة مطالبة بتوفير 5 آلاف دينار شهريًا لأسرة مكوّنة من خمسة أشخاص لكي تبقى على مستوى خط الفقر الغذائي، وتحديدًا الطبقة الوسطى التي تلاشت في المجتمع”.