تسليم 16515 جواز سفر للجالية الليبية في الخارج

سلمت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية عدد “16515” جواز سفر منذ مباشرة عمل محطات التصوير الخاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج فى “يونيو 2021” وتم توزيع الجوازات السفر على “34 محطة” حتى الآن .

وأوضحت الإدارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنها خلال هذا الأسبوع سلمت عدداً من الجوازات السفر لعدد من المحطات ومنها محطة كندا 1013 جواز، وكوريا 101 والأردن 68 جواز، والسودان 17، وصربيا 231، ورومانيا 23 جواز، ولندن 373 جواز.

وأكدت الإدارة أن عملية تسليم الجوازات ستظل مستمرة لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.