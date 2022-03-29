وفاة شخصين بحادث تصادم بين سيارة وشاحنة بالطريق السريع جنوب سرت

توفي شخصان جراء حادث تصادم بين سيارة وشاحنة نقل وقود وقع اليوم الثلاثاء، على الطريق السريع على بعد 70 كلم جنوب مدينة سرت.

وقالت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت لـ«بوابة الوسط» إن المتوفين جراء الحادث من سكان مدينة هون ببلدية الجفرة.

وأضافت المصادر أن المركبة الأولى نوع «هيونداي سوناتا» وكان يقودها سائق يدعى محمد أحمد محمد وبرفقته المهدي محمد أبوبكر وهما مقيمان بالجفرة، بينما المركبة الثانية فهي شاحنة نقل وقود وسائقها يدعى أحمد عاشور العويزي مقيم في طرابلس.