المنفي وديبي يشددان على أهمية عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره في طرابلس

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، خلال اتصال هاتفي أمس تنسيق الجهود لتأمين الحدود التي تربط ليبيا وتشاد، كما تناول الاتصال العلاقات الليبية- التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وأفاد بيان، للمجلس الرئاسي، بأن الاتصال شدد على تنسيق الجهود لتأمين الحدود لمكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، والهجرة غير القانونية، وأكد الجانبيان أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تشاد.

وأضاف البيان، أن المنفي تطرق خلال الاتصال إلى أهمية تجمع دول الساحل والصحراء الذي تترأسه تشاد حاليا، وتأكيده على ضرورة تفعيله، وعودته للعمل من مقره في مدينة طرابلس.

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