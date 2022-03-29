نورلاند يبدي إعجابه بتصميم قادة 19 حزبا ليبيا على المساعدة في استعادة الزخم نحو الانتخابات

أبدى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إعجابه بتصميم قادة 19 حزبا سياسيا ليبيا على المساعدة على استعادة الزخم نحو الانتخابات، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، مساء الثلاثاء، «كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم بقادة 19 حزبا سياسيا ليبيا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)».

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وأضاف في تغريدة ثانية أنه شاهد «والسفيرة البريطانية كارولين هورندال حماسهم الشديد»، وأضاف «أنا معجب بتصميمهم على مساعدة ليبيا على استعادة الزخم نحو الانتخابات». مؤكدا أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم في هذا الجهد».

ويأتي ذلك في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف إلى الوصول لإجراء انتخابات في ليبيا بعدما علقت العملية في وقت سابق بعد تعذر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.