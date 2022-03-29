الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات الجنوب ميزانية التنمية للعام الحالي وآلية توزيعها على البلديات

ليببا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين بديوان مجلس الوزراء، لقاء موسعًا مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ولشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة أكد بحسب منصة “حكومتنا” ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية التي من خلالها تستطيع البلديات تقديم خدماتها للمواطنين.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة ميزانية التنمية للعام المالي 2022، وآلية توزيعها على البلديات، وكذلك متابعة الميزانية المصروفة خلال عام 2021، ونسب الإنجاز المحققة فيها.

وفي ختام اللقاءدد رئيس الحكومة على وزير الحكم المحلي بضرورة استكمال نقل الاختصاصات للبلديات وفق قانون الإدارة المحلية.

هذا وحضر اللقاء عمداء بلديات بنت بية، والبوانيس، وبراك، وبرقن، والقطرون، وتهالا، وهراوة، وأوال، والجفرة، وتراغن، والعوينات، والبركت، وإدري، وتجرهي، ومرزق، وزلة، والقرضة، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية