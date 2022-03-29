نورلاند والسفيرة البريطانية يساندان مشاورات 19 حزباً ليبياً في تونس

جدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التأكيد على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الجهود الليبية لاستعادة الزخم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية والدفع بالمسار السياسي التوافقي.

تأتي تصريحات نورلاند بعد لقائه، الثلاثاء، قادة 19 حزبًا سياسيًا ليبيًا خلال المشاورات التي شهدتها العاصمة التونسية.

استضاف المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) هذه المشاورات للأحزاب الليبية، وأعرب نورلاند في تغريدة له على حساب السفارة في تويتر، عن إعجابه ومعه السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال بالحماسة التي لمساها لدى ممثلي الأحزاب لاستعادة الزخم نحو الانتخابات، مؤكدًا على وقوف الولايات المتحدة إلى جانبهم في هذا المسار.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي قد فند، الاثنين، ما تداولته صحف ومواقع عربية من أنباء وصفها بالكاذبة مؤداها وجود “خطة غربية” لتأجيل الانتخابات الليبية إلى نهاية العام المقبل 2023.

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