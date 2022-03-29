القطراني لعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية: أولى الخطوات التي سنتبعها هي تفتيت المركزية التي اثقلت كاهل المواطن

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني صباح اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي إجتماعاً مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية وبحضور وزير الكهرباء عوض البدري ووزير الإتصالات سالم الدرسي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم حسن ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال ووزير الشباب المهدي شعيب محمد ووزير الموارد المائية محمد عبدالكريم دومة ومستشار وزير الحكم المحلي أحمد بوالخنة.

حيث أستعرض عمداء البلديات كافة المشاكل التي يعانون منها في بلدياتهم بسبب قلة الإمكانيات والتخبط الإداري في قرارات وزارة الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية الأمر الذي ترتب عليه تدني في مستوى الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر .

وأضاف العمداء بأن عدم وجود الإدارة الحقيقة التي تضع الحلول المناسبة والمباشرة لكافة المختنقات كان هو السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات بالإضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع المعنيين كالوزراء ومسؤولي القطاعات.

وفي ذات السياق تحدث الوزراء كلاً فيما يخص وزارته عن رؤيتهم المستقبلية لتحسين خدمات المؤسسات التابعة لوزراتهم وشددوا على ضرورة تواصلهم المباشر مع السادة عمداء البلديات لوضعهم في صورة كل ما يحدث في بلدياتهم .

ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بأنه يثمن إحترام عمداء البلديات لشرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب. وأضاف بأن مشاكل بلديات برقة كثيرة وأنهم كمسؤولين بالحكومة ما جاءوا إلا لوضع الحلول المناسبة التي تضع حد لمعاناة المواطن وان أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع هي تفتيت المركزية التي اثقلت كاهل المواطن، إضافةً إلى اتخاذ كافة القرارات التي تساعد في حل المختنقات بالبلديات .

وفي ختام كلمته أكد القطراني على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة، مضيفاً بأنه سيقوم بزيارات ميدانية رفقة الوزراء لبلديات المنطقة الشرقية للوقوف بشكل مباشر على كل الملاحظات التي قدمها السادة عمداء البلديات.