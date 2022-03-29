اجتماع في شركة البريقة يبحث منع وصول غاز الطهي إلى السوق السوداء

شارك مدير مديرية الحرس البلدي طرابلس عقيد رمزي هدية في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء، بمقر شركة البريقة لتسويق النفط وضع الية لمتابعة مستودعات بيع غاز الطهي داخل طرابلس.

وضم الاجتماع كلا من إدارة التفتيش بشركة البريقة والإدارة العامة للأمن المركزي، وذلك بخصوص وضع الية لمتابعة مستودعات بيع غاز الطهي داخل طرابلس.

وناقش الاجتماع بحسب بيان لمديرية الحرس البلدي طرابلس، ضمان وصول غاز الطهي إلى المواطن بسعر الشركة وعدم وصولها إلى السوق السوداء.

كما أكد الحاضرون بأنه سوف تكون حملات يومية ابتداء من يوم الغد وسوف تتخد الإجراءات القانونية حيال كل من يضبط مخالف.

ومن جانب آخر، أكد مدير المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، أن قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتحديد أسعار السلع الغذائية عُمّم على كل فروع الجهاز.

وقال «القيلوشي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن جهاز الحرس البلدي شرع في متابعة الأسواق والمحلات التجارية، وأن المراقبة بدأت من الحد الأعلى للسلع.

واضاف، «لاحظنا انتعاشا وزيادة مطمئنة في كميات المواد الغذائية المعروضة ووصول كميات وافية من السلع إلى الموانئ الليبية».