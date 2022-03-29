باشاغا والمبعوث الفرنسي يتفقان على إجراء انتخابات متزامنة

أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا محادثات مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المبعوث الفرنسي اتفق مع باشاغا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا و️التنفيذ الكامل باتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة 5+5.

وكان باشاغا أكد خلال اجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.